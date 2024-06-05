Переселенця з Донеччини засуджено за зґвалтування неповнолітньої на Хмельниччині
За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури судом визнано винним 31-річного уродженця Донеччини у зґвалтуванні неповнолітньої та незаконному зберіганні і перевезенні наркотичного засобу без мети збуту (ч. 3 ст.152, ч. 1 ст. 309 КК України).
Його засуджено до 8 років позбавлення волі.
Події стались у лютому минулого року в одному із сіл на Кам’янеччині.
Обвинувачений приїхав до села у 2022 році, тікаючи від війни. Його прихистили батьки потерпілої.
Одного дня, пізно ввечері, він пробрався до 15-річної дівчини в кімнату, ліг до неї в ліжко та зґвалтував.
Дитина розповіла про скоєне старшим сестрам, а ті в свою чергу – матері.
Засуджений у 2021 році притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків і цього разу у нього виявили метадон.
До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури