Переселенця з Донеччини засуджено за зґвалтування неповнолітньої на Хмельниччині

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури судом визнано винним 31-річного уродженця Донеччини у зґвалтуванні неповнолітньої та незаконному зберіганні і перевезенні наркотичного засобу без мети збуту (ч. 3 ст.152, ч. 1 ст. 309 КК України).

Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Події стались у лютому минулого року в одному із сіл на Кам’янеччині.

Обвинувачений приїхав до села у 2022 році, тікаючи від війни. Його прихистили батьки потерпілої.

Одного дня, пізно ввечері, він пробрався до 15-річної дівчини в кімнату, ліг до неї в ліжко та зґвалтував.

Дитина розповіла про скоєне старшим сестрам, а ті в свою чергу – матері.

Засуджений у 2021 році притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків і цього разу у нього виявили метадон.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури