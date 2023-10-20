Перешкоджання мобілізації: на Прикарпатті викрито адміністратора viber-спільноти, який повідомляв про місця видачі повісток

За процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури жителю Долинської тергромади повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, 34-річний підозрюваний створив та адміністрував групу у месенджері «Viber», де розміщував повідомлення про вручення повісток в місті Долина. На вказану групу підписалось понад 11 тисяч осіб.

З літа 2022 року він інформував про місця і час вручення повісток співробітниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також рекламував аналогічні тематичні групи щодо інших населених пунктів Прикарпаття.

Така інформація давала можливість особам призовного віку уникати отримання повісток і перешкоджала мобілізації.

В ході досудового розслідування підозрюваний усвідомив наслідки протиправної діяльності та уклав угоду про визнання винуватості.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюювали слідчі Управління СБ України в Івано-Франківській області.

Довідково: санкцією ч.1 ст. 114-1 КК України за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий періодпередбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Івано-Франківська обласна прокуратура