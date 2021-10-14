Перешкоджання роботі та погроза насильством журналістам «Думская.TV» –– повідомлено про підозру керуючому ресторану в Одесі

За процесуального керівництва прокурорів Суворовської окружної прокуратури м. Одеси повідомлено про підозру адміністратору — керуючому ресторану за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів телеканалу «Думская.TV» та погрози насильством (ч. 2 ст. 171, ч. 1 ст. 345-1 КК України).

За даними слідства, 4 жовтня 2021 року журналісти знімали відеосюжет щодо фактичного стану справ з закладами громадського харчування у гідропарку «Лузанівка» в Одесі. Під час зйомок біля одного з ресторанів, підозрюваний, використовуючи брутальну лайку та погрози застосування фізичного насильства, впливав на журналістів з метою перешкоджання виконанню їхніх професійних обов’язків, вимагав зупинити відеозйомку та наніс удар в область тулуба операторові. Той був вимушений був припинити відеозйомку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють дізнавачі та слідчі відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора