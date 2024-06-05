Перешкоджаючи перевірці документів 23-річного чоловіка, його мати вкусила поліцейського

Чоловік за віком і так не підлягає мобілізації, але 60-річна мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського.

Вчора близько опівдня на території ринку в Корабельному районі Херсона поліцейські спільно з представниками ТЦК та СП відповідно до чинного законодавства здійснювали заходи з документування адміністративних правопорушень. Один із чоловіків відмовився надавати будь-які документи, що підтверджували б його особу, та став поводитись агресивно.

В цей момент, перешкоджаючи поліцейським перевірити документи 23-річного сина, жінка вкусила за руку поліцейського. Користуючись моментом, чоловік втік.

На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Порушницею виявилася 60-річна місцева мешканка. Зауважимо, що чоловік за віком не підлягає мобілізації, але його мати тепер нестиме кримінальну відповідальність за напад на поліцейського.

За фактом нападу на поліцейського розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 «Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків» Кримінального кодексу України.

Керівництвом Головного управління Національної поліції в Херсонській області призначено проведення перевірки за вказаним фактом.

Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події, у результаті чого можлива додаткова кваліфікація дій її учасників.

Поліція Херсонської області