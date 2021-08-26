Переслідування з розбійним нападом на жінку – повідомлено про підозру харків’янину

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 57-річному харків’янину за фактом розбою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 187 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що двоє чоловіків потягом тривалого часу слідкували за 77-річною жінкою. Знаючи про те, що жінка завжди з собою носить близько 65 тис. грн, чоловіки вирішили заволодіти коштами.



Так, вранці 20 серпня 2021 року чоловіки підійшли до під’їзду, де проживала жінка. Один з них залишився очікувати її неподалік під’їзду вказаного будинку, а інший зайшов до під’їзду та почав очікувати на жертву на першому поверсі. Коли жінка відчинила двері до під’їзду та зайшла всередину, чолові наніс жінці два удари кулаком по обличчю. Після цього вирвав у неї із рук сумку, в якій знаходилися кошти у сумі майже 65 тис. грн.

Після вчинених незаконних дій, двоє чоловіків втекли, одного з них зупинили свідки.

20 серпня 2021 року чоловіку повідомлено про підозру.

21 серпня цього року Київським районним судом м. Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Особа іншого нападника встановлюється. Проводяться необхідні слідчі дії.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури