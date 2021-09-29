Переслідував до квартири та зґвалтував – у Харкові судитимуть іноземця

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено обвинувальний акт до суду стосовно іноземця за фактом зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2021 року громадянин Азербайджану, який нещодавно приїхав до м. Харкова, познайомився з 24-річною дівчиною.

Коли дівчина попрощалась з іноземцем та вирішила піти додому, чоловік почав переслідувати її до квартири. Скориставшись тим, що дівчина не встигла зачинити вхідні двері квартири, чоловік відштовхнув її від двері та увійшов за нею, зачинивши двері. Після цього іноземець схопив дівчину та зґвалтував її.

31 липня 2021 року іноземцю повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

26 вересня 2021 року обвинувальний акт стосовно громадянина Азербайджану направлено до Комінтернівського районного суду м. Харкова.

Завдяки принциповій позиції прокуратури судом продовжена міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури