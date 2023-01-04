Перевезення товару через кордон без сплати мита – на Львівшині вилучено товар на суму понад ₴40 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, вантажівки без оформлення декларації та сплати митних платежів перевезли через держкордон товару на понад 40 млн грн. За офіційними документами, авто заїхало на митну територію України під виглядом порожнього.

Під час проведення обшуку в причепі було виявлено та вилучено телевізори, портативні газові водонагрівачі, газові опалювальні двоконтурні котли, гелеві акумулятори, інвертори, пральні машини, інвенторні плити, радіатори, набори інструментів, комплектуючі до мобільних телефонів, інші товари та побутову техніку.

В подальшому ці товари мали бути реалізовані на території України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи теруправління БЕБ Львівської області.

Офіс Генпрокурора