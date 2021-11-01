Перевищення ліміту на вилов риби зі збитками на ₴62 млн. – на Херсонщині судитимуть посадовців природного парку

Херсонською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника природного парку за фактами службового підроблення та службової недбалості (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України), а також його заступника за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством установлено, що обвинувачені протягом 2019-2020 років, володіючи інформацією про закінчення лімітів використання водних ресурсів — певних видів риб, не вжили заходів щодо зупинення промислового вилову.

Більше того, керівник, знаючи про понаднормовий вилов водних живих біоресурсів, з метою приховання такого факту підписав звіт про використання природних ресурсів у межах парку, відомості в якому не відповідали дійсності.

Такі дії обвинувачених призвели до спричинення матеріальної шкоди в розмірі понад 62 млн грн. Задля відшкодування матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням прокуратурою заявлено цивільний позов на цю суму.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, за оперативного супроводу відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України Управління СБУ в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора