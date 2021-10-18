Перевищення повноважень та нанесення тілесних ушкоджень – на Запоріжжі двом патрульним повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури двом інспекторам взводу роти тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції у Запорізькій області повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, під час несення служби та патрулювання міста двоє працівників патрульної поліції зупинили місцевого мешканця та, морально принижуючи, вчинили перевірку на предмет наявності у нього заборонених предметів. Потім, перевищуючи службові повноваження, підозрювані заподіяли чоловіку тілесні ушкодження.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Мелітополі, за оперативного супроводу Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури