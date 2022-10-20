«Перевзулась» після деокупації Харківщини: прихильниці окупантів, яка надала інтерв‘ю російським пропагандистам, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 35-річній жінці за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, 35-річна мешканка смт Куп‘янськ-Вузловий наприкінці травня публічно висловила свою позицію на підтримку дій країни-агресорки в Україні.

Так, прибічниця окупантів надала інтерв‘ю російському телеканалу «Звезда», в якому розповіла, що вона підтримує російську армію та з її приходом стала почувати себе у безпеці. Жінка розповідала про те, як її дитину «задавили с этим украинским языком».

Але після деокупації прихильниця «руського миру» швидко «перевзулась» та дякувала за отриману гуманітарну допомогу від України.

Прокурори викрили жінку та повідомили їй про підозру.

Досудове розслідування проводить СВ Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура