Перша Дисциплінарна палата ВРП рекомендувала звільнити суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Олександра Боярського

Справа стосується корупційної схеми, яка дозволяла уникати мобілізації.

Деталі справи

Суддя ухвалював рішення про визначення місця проживання дитини з батьком, тож чоловіки мали можливість після цього ухилятися від мобілізації. Також справа була відкрита за скаргою військової частини. Суддя визначив місце проживання і виховання дитини батьком-військовослужбовцем, який через проходження служби не міг її виховувати самостійно.

Нагадаємо, минулого року НАБУ викрило схему в Білгород-Дністровському міськрайонному суді. За винагороду у $3,5 тис судді приймали рішення, які дозволяли чоловікам уникнути призову та виїхати за кордон. Таких випадків нарахували понад тисячу. З’ясувалося, що у цій схемі брали участь багато осіб — адвокати, секретарі судів та інші — і що навіть видавались підроблені документи. Проти судді та інших фігурантів порушено кримінальні справи. Детальніше тут.

Це вже не перший випадок, пов’язаний із суддею Боярським: на розгляді ВРП знаходиться скарга Автомайдану, пов’язана з іншою ситуацією, коли в липні 2021 року суддю затримали за вимагання грошей за ухвалення позитивного рішення. // Prosud