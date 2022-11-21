Під час будівництва сімейної амбулаторії на Ужгородщині з бюджету незаконно вивели майже ₴1 млн.

Слідчі ГУНП в Закарпатській області зібрали достатньо доказів у справі щодо незаконного привласнення коштів, передбачених на будівництво та устаткування медамбулаторії на Ужгородщині. За службову недбалість інженеру з технічного нагляду повідомлено про підозру

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань продовжують досудове розслідування у справі, щодо незаконного виведення бюджетних коштів під час будівництва та устаткування медзакладу на Ужгородщині. Йдеться про Тур’є-Бистрянську амбулаторію загальної практики сімейної медицини.

Відомо, що сільська рада заключила договір з приватною фірмою. За встановленими умовами фірма зобов’язувалася закупити та встановити відповідне устаткування для повноцінного функціонування медзакладу.

Однак працівники поліції викрили директора даного підприємства на внесенні до офіційних документів недостовірних відомостей, що стосувалися вартості виконаних робіт і здійснення витрат. За цим фактом справа вже перебуває на судовому розгляді.

Продовживши слідство правоохоронці встановили, що у схемі з виведення коштів фігурує й інженер з технічного нагляду, на якого було поставлено контроль за виконанням робіт.

Останній, недбало виконуючи поставлені на нього обов’язки, підписав акти про роботи, яких виконано не було. Тобто по факту, на момент підписання документів, у амбулаторію не було закуплено необхідного обладнання. Однак бюджетні кошти у розмірі майже 1 млн гривень, на основі підписаної фігурантом документації, були перераховані на рахунки підрядної організації.

Зібравши достатньо доказів у справі слідчі, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомили другому фігурантові про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

За скоєне чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області