Під час конфлікту вінничанин відібрав у опонента травматичну зброю та здійснив у його бік кілька пострілів

1 квітня в обласному центрі поліцейські затримали 19-річного жителя Вінницького району, який поблизу одного з розважальних закладів міста, під час конфлікту застосував до свого супротивника травматичну зброю. За вчинення хуліганських дій чоловіку загрожує до 7 років ув’язнення.

За попередньою інформацією слідства, під час раптового конфлікту, затриманий завдав 22-річному вінничанину тілесні ушкодження, відібрав у нього травматичну зброю та здійснив у його бік кілька пострілів.

Зловмисника поліцейські затримали відразу після злочину, на місці події.

Затриманому повідомлено про підозру та до обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Потерпілий перебуває у лікарні, загрози його життю немає.

Травматичний пістолет, що перебував в одного з учасників конфлікту на законних підставах, вилучений.

Наразі встановлюють інших можливих учасників події.

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури, за цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається обмеженням волі на термін до семи років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області