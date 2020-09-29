Під час конфлікту, який виник через ревнощі 37-річна жінка спричинила чоловіку смертельні поранення

Повідомлення про злочин до Апостолівського відділення поліції надійшло 26 вересня близько 19:00. Правоохоронці встановили, що ввечері жінка прийшла до в гості до свого 48-річного знайомого.

Під час розмови між ними виник конфлікт, в ході якого жінка кухонним ножем спричинила чоловіку поранення у серце та з місця події втекла.

В ході проведених заходів поліцейські встановили причетну до злочину місцеву мешканку, яка переховувалась у родичів. Наразі її затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

27 вересня за погодженням з місцевою прокуратурою жінці повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Нікопольського ВП