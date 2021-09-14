Під час навчань на кордоні з Білоруссю СБУ виявила реальний схрон зі зброєю (відео)

Співробітники СБУ виявили схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою під час антитерористичних навчань у Рівненській області.

Арсенал було заховано у лісосмузі поблизу селища Бутове, яке межує з Республікою Білорусь. Його вдалося виявити у ході однієї із фаз навчань СБУ, а саме — під час відпрацювання прикордонної смуги державного кордону України.

Спецпризначенці вилучили із тайника:

2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26;

8 ручних гранат РГД-5 із запалами до них;

5 кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид);

2 магазини до АК-74;

170 патронів калібру 5,45 та 7,62.

Вилучені боєприпаси та засоби ураження направлено на проведення вибухо-технічних експертиз.

Тривають слідчі дії для перевірки інформації щодо джерел походження вказаних засобів ураження, осіб, причетних до облаштування схованки, та мети використання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Заходи із блокування незаконного обігу зброї проводились спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

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СБУ