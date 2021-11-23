Під час обшуків у головного прикордонника Одеси знайшли паспорт громадянина Колумбії

Відомо, що головний прикордонник Одещини не задекларував будинок. Також у нього вдома знайшли готівку, яка також не була вказана в е-декларації.

Про це повідомила Національна поліції у Телеграм-каналі.

ДБР під час обшуків у начальника Південного регіонального управління ДПСУ генерал майора Олександра Мули знайшли незадекларований будинок вартістю 6 млн грн та 40 млн грн готівкою та іноземну валюту.

Також, у ході обшуку його квартири в Одесі було виявлено $587 тис. та €380 тис. Було виявлено документи про власність нерухомості в Італії та Іспанії, а також $16 000 000$ рахунки в іноземних установах.

Окрім цього, при обшуку у посадовця знайшли паспорт громадянина Колумбії на ім’я Хорхе Фернандес 25.06.1973 р.н.

А також велику суму готівки в євро, доларах та білоруських рублях, 3 банківські картки, одна з них швейцарського Credite Suisse.

Кримінальне провадження відкрито за статтею незаконне збагачення. // Діло