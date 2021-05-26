Під час обшуку будинків двох братів на Рахівщині виявили цілий арсенал зброї (фото)

Вчора, 25 травня, за місцем проживання двох фігурантів злочину у селі Богдан поліцейські провели санкціонований обшук.

У помешканнях 49-ти та 60-річного чоловіків правоохоронці виявили та вилучили незаконну зброю: мисливські рушниці, пістолет та набої різного калібру.

У гаражному приміщенні старшого з фігурантів працівники поліції виявили пістолет Маузер, малокаліберну рушницю без маркування, 500 патронів до нарізної зброї різних калібрів, а в кімнаті — ще майже 150 набоїв різного калібру. Крім того, у сейфі поліцейські знайшли комбіновану рушницю ІЖ – 94.

Заборонені предмети було виявлено і у будинку молодшого з братів.

Там правоохоронці вилучили майже сотню набоїв різного калібру, дві бляшані банки з порохом, три мисливські ножі, три пневматичні та одну малокаліберну рушниці.

За вказаними фактами слідчі поліції вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Наразі обох зловмисників затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Речові докази буде скероване на експертне дослідження.

У справі триває досудове розслідування, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпаття.

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