Під час обшуку у очільниці податкової служби Києва знайшли список побажань: мільйон доларів, годинник Breguet ну і шуба з соболя

Державне бюро розслідувань під час обшуку у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій виявили список бажань, серед яких заробити мільйон доларів, соболина шуба та годинник Breguet.

Про це повідомляє Українська правда з посиланнням на поінформованих співрозмовників.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 лютого співробітники ДБР проводять обшук у керівництва столичної податкової. Зокрема, у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій. Під час обшуку у жінки виявили кілька списків бажань до 2018 та 2021 Нового року.

Так, у 2018 Датій мріяла про підвищення, соболину шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження – годинник Breguet.

А в 2021 році чиновниця напророкувала собі посаду в.о. глави податкової служби столиці, все ще бажала відвідати з чоловіком Лондон та Мальдіви і заробити 1 мільйон доларів.

У 2021-му Датій призначили заступником начальника відділу аналізу податкової інформації управління спеціального аудиту ГУ ДПС у Києві, а в 2022 році вона стала в.о. начальника ДПС столиці.

За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, слідчі ДБР розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з держбюджету, у т.ч. шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів.

Через такі дії до тіньового обігу потрапило понад 30 млрд грн державних коштів.

Глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія підтвердив обшуки в податковій та анонсував звільнення всього керівного складу митниці.