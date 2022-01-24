Під час обшуку в мешканця Берегівщини знайшли наркотики та зброю (фото)

Оперативники Берегівського районного відділу поліції викрили 31-річного мешканця району на незаконному зберіганні наркотиків. Під час санкціонованого судом обшуку в чоловіка вилучили ще й зброю.

Співробітники кримінальної поліції Берегівщини відпрацювали оперативну інформацію про причетність місцевого мешканця до наркозлочину. В результаті правоохоронці зібрали достатньо інформації та отримали ухвалу суду на проведення обшуку в помешканні фігуранта справи.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури провели обшук у помешканні 31-річного жителя села Королево. У фігуранта вилучили згортки з вмістом речовини рослинного походження, схожої на марихуану, пристрій для її викурювання, насіння, стебла коноплі та ваги.

Також у помешканні чоловіка поліцейські виявили патрони, імовірно, до рушниці та предмет, схожий на зброю.

Всі речові докази вилучено та скеровано на експертизу. За вказаним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпаття