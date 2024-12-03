Під час оформлення ДТП зловмисник викрав з машини жінки сумку з ноутбуками та гаджетом

Правоохоронці вилучили у зловмисника викрадені речі. Слідчі повідомили йому про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась жінка, яка повідомила, що вона потрапила в ДТП та під час оформлення протоколу з іншим учасником події невідомий викрав з її з машини сумку з ноутбуками та телефоном.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, на місце скоєння злочину прибула слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку:

«Ми оперативно встановили особу зловмисника та протягом години затримали його у Соломʼянському районі столиці у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У чоловіка вилучено викрадені у потеплілої речі, серед яких два ноутбука, гаджет та навушники. Затриманий – це 51-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили зловмиснику про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва