Під час окупації Ізюма викрали золота на ₴8 млн. – до 11 років ув’язнення засуджено двох російських окупантів

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав двох російських військовослужбовців винними у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Їм призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Засуджені – двоє рядових військової частини 91726, гранатометники гаубично-артилерійського дивізіону.

Прокурори довели, що наприкінці квітня 2022 року, коли м. Ізюм було окуповане, двоє російських військовослужбовців обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду.

Користуючись тим, що магазин пошкоджено, вони проникли туди та викрали сейф із майже двома кілограмами золотих прикрас. Сейф вони завантажили в автівку та поїхали.

Російські військові спричинили власнику магазина матеріальну шкоду на понад 8 млн грн.

Строк відбуття покарання почне обчислюватись з моменту фактичного затримання засуджених.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Офіс Генпрокурора