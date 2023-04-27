Під час окупації села на Харківщині пограбували будинок місцевої мешканки: дев’ятьом окупантам загрожує 12 років ув’язнення

Обвинувальний акт щодо військовослужбовців 25-ї окремої гвардійської мотострілкової бригади зс рф скерували до суду. Обвинувачені увірвалися до будинку в Циркунах та винесли звідти майна на 350 тисяч гривень, у тому числі пральну машинку.

За результатами кропіткої роботи та аналізу великого масиву інформації оперативники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області спільно зі слідчими облуправління Національної поліції України в Харківській області встановили дані дев’ятьох російських армійців, які «звільнили» будинок жінки від її майна.

Навесні 2022 року військовослужбовці 25-ї окремої гвардійської мотострілкової бригади зс рф увірвалися до будинку в Циркунах і відібрали майном постраждалої: автомобіль, пральну машинку, телевізор, ігрову приставку, ноутбуки, планшети, телефони на майже 350 тисяч гривень.

У березні цього року дев’ятьом військовослужбовцям армії рф правоохоронці повідомили про підозру. Наразі обвинувальний акт за погодженням з Харківською обласною прокуратурою щодо воєнних злочинців скеровано до суду. Їм інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене у складі злочинної групи) Кримінального кодексу України.

Задля притягнення всіх фігурантів до кримінальної відповідальності групу російських військових оголосили в розшук.

За порушення законів та звичаїв війни окупантам може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України