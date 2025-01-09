Під час отримання ₴30 тис. хабаря затримано посадовця Кіровоградської обласної фітосанітарної лабораторії
За процесуального керівництва Кропивницької окружної прокуратури викрито посадовця державної установи «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія» на одержанні неправомірної вигоди.
Завідувач одного з відділів установи отримував неправомірну вигоду від представника товариства за позитивні висновки фітосанітарної експертизи зразків пелетів з лушпиння соняшнику, в розрахунку 5 тис. гривень за одну позитивну експертизу. Перший транш в розмірі 5 тис. гривень йому «надійшов» ще у грудні минулого року.
Посадовця затримано у порядку ст. 208 КПК України під час передачі неправомірної вигоди у сумі 30 тис. гривень за 6 позитивних експертних висновків.
Наразі у межах кримінального провадження слідчі та процесуальні дії тривають. Вирішується питання про повідомлення посадовцю про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування – Кропивницьке РУП ГУНП в області, оперативний супровід – Управління СБУ в області.
Кіровоградська обласна прокуратураTweet