Під час отримання ₴30 тис. хабаря затримано посадовця Кіровоградської обласної фітосанітарної лабораторії

За процесуального керівництва Кропивницької окружної прокуратури викрито посадовця державної установи «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія» на одержанні неправомірної вигоди.

Завідувач одного з відділів установи отримував неправомірну вигоду від представника товариства за позитивні висновки фітосанітарної експертизи зразків пелетів з лушпиння соняшнику, в розрахунку 5 тис. гривень за одну позитивну експертизу. Перший транш в розмірі 5 тис. гривень йому «надійшов» ще у грудні минулого року.

Посадовця затримано у порядку ст. 208 КПК України під час передачі неправомірної вигоди у сумі 30 тис. гривень за 6 позитивних експертних висновків.

Наразі у межах кримінального провадження слідчі та процесуальні дії тривають. Вирішується питання про повідомлення посадовцю про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування – Кропивницьке РУП ГУНП в області, оперативний супровід – Управління СБУ в області.

Кіровоградська обласна прокуратура