Під час отримання хабаря за позитивні висновки щодо якості продуктів, викрито службовців держпідприємства на Київщині

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури на одержанні неправомірної вигоди викрито начальника структурного підрозділу та провідного інженера випробувальної лабораторії державного підприємства «Київоблстандартметрологія», що належить до сфери управління Міністерства економіки України.

За даними слідства, за хабар у 105 тис. грн підозрювані обіцяли провести лабораторні випробування та видати дозвільні документи, необхідні для реалізації продуктів харчування.

Правоохоронці затримали службовців під час одержання коштів від директора товариства. Їм повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). До суду скеровані клопотання про обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура