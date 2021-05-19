Під час ремонту в Центрі легеневого здоров’я у Львові привласнили 600 тис. грн.

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику підрядної організації за відмивання майже 600 тис. грн під час ремонту в приміщенні Центру легеневого здоров’я у Львові.



Про це у вівторок, 18 травня, повідомила пресслужба поліції Львівщини.

Зазначається, що підрядна організація упродовж серпня-грудня 2016 року виконувала будівельно-ремонтні роботи з покращення енергоефективності будівлі головного корпусу Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру (Центр легеневого здоров’я), який є комунальною установою Львівської облради.

При цьому керівник підрядної організації підробляв офіційні документи та вносив до них завідомо неправдиву інформацію, завищуючи ціни на матеріали. Таким чином він зміг заволодіти бюджетними коштами на суму майже 600 тис. грн.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч.1 ст.366 (службове підроблення) та ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. // Діло