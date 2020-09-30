Під час розпивання спиртних напоїв чоловік взяв ніж та наніс односельцю удар в область лівого стегна, той помер

У понеділок, 28 вересня, за клопотанням слідчого, погодженого з процесуальним керівником Новобузького відділу Баштанської місцевої прокуратури, судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 27-річному зловмиснику, який спричинив смертельні тяжкі тілесні ушкодження 41-річному жителю одного з сіл Новобузького району.

За даними слідства, 27 вересня 2020 року під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт. За інформацією Баштанської місцевої прокуратури в ході суперечки підозрюваний взяв ніж та наніс односельцю удар в область лівого стегна, спричинивши йому тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, тобто у умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілого.

За вчинення даного злочину КК України передбачено покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.

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