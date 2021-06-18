Під час спільного вживання спиртного 70-річний чоловік схопив кухонного ножа і вдарив ним жінку у груди

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.

Подія сталася 16 червня близько 21.00 години в с. Майдан-Олександрівський на Віньковеччині. Під час спільного вживання спиртного між співмешканцями виник конфлікт, в ході якого 70-річний чоловік схопив кухонного ножа і вдарив ним жінку у груди.

«Швидку» викликала дочка 62-річної потерпілої, яка живе неподалік. А з лікарні про подію вже повідомили до поліції.

У жінки діагностували проникаюче поранення грудної клітини. Її прооперували. Наразі загрози життю потерпілої немає.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування триває. Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання йому запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області