Під час суперечки 49-річний житель Березівської громади Одещини застрелив 41-річного знайомого

Про подію, яка сталася вночі 13 листопада, до поліції повідомили лікарі.

Правоохоронці попередньо встановили, що чоловіки вживали алкогольні напої за місцем мешкання правопорушника, а в ході застілля вони розійшлися у поглядах на життя і почали сваритися. Зі слів господаря домоволодіння, гість почав погрожувати йому кухонними ножем, тому він пішов до іншої кімнати по зброю та поцілив приятелю в голову. Потерпілому викликали «швидку», але від отриманих травм він помер до її прибуття.

Слідчі вилучили з місця злочину та направили на експертизу зареєстровану рушницю, а її власника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Її санкція тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Триває слідство.

Березівський районний відділ поліції Одеської області