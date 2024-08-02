Під час сварки кинув гранату в дружину та сина, внаслідок чого жінка померла
За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру в умисному вбивстві, замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні з бойовими бойовими припасами (п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).
За даним слідства, між підозрюваним та його дружиною вдома виник словесний конфлікт. За жінку заступився їх син і зробив зауваження батькові з приводу його поведінки.
Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння чоловік дістав гранату і кинув її на підлогу кімнати.
Внаслідок вибуху жінка отримала несумісні із життям тілесні ушкодження, а син зазнав осколкових поранень.
За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet