Під час сварки син виделкою травмував матір: поліцейські затримали жителя Рівненського району

Жительку села Бабин доставили до лікарні з ушкодженням ока. Втім, під час огляду виявили ще й поранення попереку. За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження відкрите кримінальне провадження.

Працівники відділення поліції №5 (смт Гоща) Рівненського РУП встановили, що близько опівночі 13 грудня між 57-річною матір’ю та її 36-річним сином під час застілля виник черговий побутовий конфлікт, під час якого той узяв на столі виделку та вдарив нею матір в обличчя. Жінка лягла спати, втім зранку на сполох забила знайома, яка прийшла до їхнього будинку та виявила господиню із тілесними ушкодженнями.

Жителька Бабина одразу повідомила медиків та поліцію. 57-річну жінку з травмою ока доставили до лікарні. Втім, під час огляду виявили ще й проникаюче поранення поперекового відділу. Поліцейські з’ясували, що цю травму вона отримала також під час сварки із сином, щоправда декількома днями раніше.

36-річного чоловіка за місцем проживання не було. Втім поліцейські встановили його місцеперебування та затримали у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за частиною 1 статті 121 КК України.

У рамках кримінального провадження слідчі підготували клопотання про обрання чоловікові запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Слідчо-оперативна група під час огляду місця події вилучила докази, які можуть мати значення у справі. Обставини події встановлюються.

Відомо, що чоловік потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинені майнові злочини та адміністративні правопорушення.

Тепер за завдане умисне тяжке тілесне ушкодження матері йому може загрожувати від п’яти до восьми років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Рівненської області