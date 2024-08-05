Під час відбування покарання в колонії в’язень ошукав людей на суму понад 120 тисяч гривень

За процесуального керівництва прокурорів Уманської окружної прокуратури повідомлено про підозру 31-річному в’язню за фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України).

За версією слідства, чоловік відбуваючи покарання в одній із колоній, розмістив у соціальній мережі декілька оголошень про продаж скутерів. Зв’язуючись з покупцями, зловмисник обіцяв їм доставку транспортного засобу, однак після отримання на банківську картку передоплати переставав виходити на зв’язок.

Загалом встановлено 19 мешканців різних областей України, яких ошукано на суму понад 120 тисяч гривень. Вживаються заходи на встановлення інших потерпілих від дій підозрюваного.

Досудове розслідування здійснює Уманський РУП ГУНП в Черкаській області.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботами на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури