Під час війни сімейство «МСЕКниці» Крупи вивозило валюту за кордон. З’явилися нові деталі у справі

Антикорупційний суд підрахував кількість готівки, яку перевезла за кордон сім’я підозрюваної у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини.

У резонансному кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи з’явилися досі невідомі подробиці. Як повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру, виявилося, що протягом 2022-2023 років сім’я підозрюваної вивезла з України чималу кількість готівки у валюті.

Зокрема, у ході обшуку правоохоронці знайшли документи про виїзд Тетяни Крупи 23 квітня 2022 року за межі країни. У пункті пропуску «Зосін» (кордон із Польщею) голова МСЕК Хмельниччини зазначила перевезення $51 тис. і 7 тис. євро.

Того ж самого дня чоловік підозрюваної Володимир Крупа при в’їзді до Європейського Союзу задекларував готівки у розмірі $207 тис. Також слідство має інформацію, що 29 травня 2022 року чоловік Крупи у цьому ж пункті пропуску вказав перевезення $300 тис. і 19 тис. євро.

Крім цього, правоохоронці натрапили на декларацію про готівкові кошти Тетяни Крупи, датовану 25 жовтням 2022 року. Зазначається, що підозрювана при в’їзді до Європейського Союзу зазначила наявні кошти на суму $600 тис. Наступного дня, 26 жовтня головлікарка поклала $590 тис. на свій рахунок у польському банку Pekao. Решту $10 тис. Тетяна Крупа внесла до цього ж банку 27 жовтня.

Іще слідство має у розпорядженні документи, з яких випливає: під час війни невістка підозрюваної Катерина Крупа поклала $200,6 тис. на рахунок польського банку Pekao

За даними досудового розслідування, підозрювана має рахунки у банківських установах Австрії. Підтвердженням цьому є чорнові записи щодо зарахування коштів. Крім цього, у 2022 році Тетяна Крупа оформила посвідку на тимчасове проживання в Австрії, термін дії якої закінчився у червні 2024 року.

«Наведені обставини у сукупності дають достатньо підстав для висновку, що за кордоном у Тетяни Крупи та її близьких осіб можуть бути зосереджені значні майнові ресурси, що безумовно є сприятливою обставиною для переховування від органу досудового розслідування та/або суду та облаштуванню її побуту в іншій державі», – такий висновок зробила суддя Вищого антикорупційного суду, яка переглядала арешт підозрюваної.