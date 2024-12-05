Під час війни сімейство «МСЕКниці» Крупи вивозило валюту за кордон. З’явилися нові деталі у справі
Антикорупційний суд підрахував кількість готівки, яку перевезла за кордон сім’я підозрюваної у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини.
У резонансному кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи з’явилися досі невідомі подробиці. Як повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру, виявилося, що протягом 2022-2023 років сім’я підозрюваної вивезла з України чималу кількість готівки у валюті.
Того ж самого дня чоловік підозрюваної Володимир Крупа при в’їзді до Європейського Союзу задекларував готівки у розмірі $207 тис. Також слідство має інформацію, що 29 травня 2022 року чоловік Крупи у цьому ж пункті пропуску вказав перевезення $300 тис. і 19 тис. євро.
Іще слідство має у розпорядженні документи, з яких випливає: під час війни невістка підозрюваної Катерина Крупа поклала $200,6 тис. на рахунок польського банку Pekao
За даними досудового розслідування, підозрювана має рахунки у банківських установах Австрії. Підтвердженням цьому є чорнові записи щодо зарахування коштів. Крім цього, у 2022 році Тетяна Крупа оформила посвідку на тимчасове проживання в Австрії, термін дії якої закінчився у червні 2024 року.
«Наведені обставини у сукупності дають достатньо підстав для висновку, що за кордоном у Тетяни Крупи та її близьких осіб можуть бути зосереджені значні майнові ресурси, що безумовно є сприятливою обставиною для переховування від органу досудового розслідування та/або суду та облаштуванню її побуту в іншій державі», – такий висновок зробила суддя Вищого антикорупційного суду, яка переглядала арешт підозрюваної.Tweet