Під час виконання службових обов’язків від ножового поранення загинув працівник Каховського відділу поліції

Сьогодні, 15 серпня, вранці в с. Веселе Новокаховської міської громади під час обслуговування виклику ножові поранення отримали працівник сектору реагування патрульної поліції місцевого підрозділу поліції та представник служби «103». На жаль, для інспектора поліції Олексія Кустова отримане поранення виявилося несумісним з життям.

Нині відкрите кримінальне провадження за ст.348 Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Колектив поліції Херсонщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого колеги.

Як повідомив начальник обласного главку поліції Олександр Прокудін, близько сьомої ранку за номерами «102» та «103» зателефонувала мешканка с. Веселе. Жінка повідомила, що у її 44-річного сина, який перебуває на обліку, сталося різке загострення психічної хвороби. Також мати повідомила, що встигла замкнути сина в літній кухні. За вказаною адресою вихали екіпаж групи реагування місцевого підрозділу поліції та швидка допомога. Однак, коли поліцейський та медпрацівник зайшли на подвір’я хворий чоловік, виламавши двері, із ножем в руках вибіг назовні та спричинив ножові поранення фельдшеру та 43-річному старшому сержанту поліції Олексію Кустову. На жаль, поліцейський від отриманого поранення по дорозі в лікарню помер. Життю медпрацівника загрози немає. Зловмисник був роззброєний бійцями роти поліції особливого призначення, які прибули на допомогу.

Нині громадянин затриманий в порядку с.208 Кримінального кодексу України. На місці події працює група слідчих обласного главку поліції. Попередня кваліфікація – ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Колектив поліції Херсонщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого колеги.

Відділ комунікації поліції Херсонської області