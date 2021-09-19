Під час вуличного «застілля» на столичній Борщагівці зарізали жінку

На вулиці Гната Юри, що у Святошинському районі міста Києва (ця місцевість називається Борщагівка) ранком неділі, 19 вересня 2021 року, сталося вбивство.

Подробиці наводять ВартовіЕспресо.

Як вдалося дізнатися, на прилеглому до 9-поверхівок спортивно-ігровому майданчику компанія знайомих розпивала спиртні напої. В якийсь момент між присутніми почалася сварка, яка закінчилася нанесенням ножових поранень жінці, від яких вона померла.

Правоохоронцям вдалося затримати одного чоловіка, який, можливо, причетний до вбивства, інших розшукують.

На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Опитують свідків, встановлюють всі обставини трагедії.