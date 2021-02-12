Під час збуту наркотиків затримано працівника Служби судової охорони Луганщини

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури викрито на збуті наркотичного засобу та затримано працівника групи

швидкого реагування територіального управління Служби судової охорони в Луганській області (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, 24-річний сержант судової охорони, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом наркоторгівлі, організував на території області збут особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу. Він розповсюджував «товар» через месенджер «Телеграм» та систематично реалізовував шляхом «закладок» або особистої передачі покупцю.

Під час чергового збуту канабісу вночі 11 лютого 2021 року у м. Сєвєродонецьку працівника Служби судової охорони затримано «на

гарячому» в порядку ст. 208 КПК України.

За результатами обшуку в орендованій особою квартирі виявлено та вилучено наркотичну речовину, отримані від реалізації грошові кошти,

електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки.

Крім того, проведено обшуки за місцем проживання ще трьох осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності з незаконного обігу

наркотиків.

На даний час вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Краматорську, оперативний супровід – Луганським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

За вказаний злочин передбачено від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури