Під Києвом п’яний депутат на BMW збив подружжя, 4 дітей залишилися сиротами — ЗМІ (фото)

Також повідомляється, що у депутата був позитивний тест на наркотики.

За інформацією ЗМІ, п’яний депутат на BMW 7 під Києвом збив на смерть жінку і чоловіка — четверо дітей залишилися сиротами.

Про це повідомляють «Київ Оперативний» і dtp.kiev.ua.

За інформацією другого пабліка, в крові депутата виявили 1,8 проміле алкоголю.

«Водієм BMW виявився депутат Рокитнянської селищної ради Литвин Олександр Васильович, місцевий підприємець», — йдеться у повідомленні dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що водій автомобіля BMW на шаленій швидкості рухався по вул. Окружна в смт Рокитне Київської області. Не дотримуючись дистанції, скоїв зіткнення з мопедом. 36-річний водій і 32-річна пасажирка загинули, а мопед загорівся.

«У водія BMW в крові 1,81 проміле алкоголю і позитивний тест на наркотики», — пише dtp.kiev.ua.

Слідчими водій BMW затриманий згідно ст.208. Відомо, що водій виїхав з України після початку повномасштабної війни і нещодавно повернувся. // УНІАН