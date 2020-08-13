Під Києвом сталася «ножестрілка» за участю місцевого жителя та громадянина Грузії

Про це повідомила пресслужба Ірпінського відділку поліції.

За скоєння хуліганських дій з використанням зброї поліціянти затримали 33-річного жителя селища Ворзель у порядку ст. 208 КПК України.

Він наразі знаходиться в ізоляторі і йому загрожує ув’язнення до семи років.

За словами джерела, конфлікт між жителем селища Ворзель та громадянином Грузії, який вже мав проблеми із законом, виник три тижні тому. Грузин накинувся на місцевого жителя з ножем.і за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень поліція відкрила кримінальне провадження.

Цього разу, під час чергової сварки, грузин знову накинувся на чоловіка з ножем. У ході бійки житель Ворзеля дістав пристрій для відстрілу гумовими кулями і вистрілив у бік нападника. Потерпілого, 52-річного громадянина Грузії, доправлено до лікарні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Ірпінського відділу поліції.

Працівники поліції встановлюють місцезнаходження зброї. // Вартові еспресо