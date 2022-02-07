Під Києвом у зіткненні фури з ВАЗом загинув чоловік. Вантажівка покинула місце ДТП (фото)

Учора близько 21-ї години патрульні Київщини отримали виклик на автодорогу Київ — Чоп, де повідомлялось, що поблизу селища Копилів трапилась ДТП.

Прибувши за адресою виклику, інспектори встановили, що попередньо: водій вантажівки під час маневру, розвороту, не надав переваги в русі та спричинив зіткнення з легковиком ВАЗ. Після чого покинув місце ДТП в напрямку міста Житомир.

В результаті автопригоди один пасажир легковика загинув, другого шпиталізували до лікарні. Водій транспортного засобу ВАЗ ушкоджень не отримав.

Через деякий час вантажівку Daf, водій якої, ймовірно, причетний до вказаної ДТП, поліцейські виявили та зупинили поблизу смт. Макарів.

На місце події викликано слідчо-оперативну групу, яка встановлюватиме всі обставини цієї автопригоди.

Неухильно дотримуйтесь ПДР та бережіть себе.

Патрульна поліція Київської області