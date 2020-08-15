Під Києвом затримали чоловіка, який ходив вулицями селища з гранатою

Під час патрулювання смт. Димер Вишгородського району група реагування патрульної поліції помітила чоловіка, який почав тікати побачивши патрульний автомобіль.

Для з’ясування обставин такої поведінки, правоохоронці провели поверхневу перевірку та виявили у чоловіка гранату.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та експерти вибухотехніки.

Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 48-річний місцевий житель.

Речові докази вилучено та направлено на експертизу. Наразі поліція Вишгородщини встановлює походження боєприпасу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Слідство триває.

Вартові еспресо