Під Львовом невідомий обстріляв BMW ймовірного кримінальника, поранивши водія
12 червня у Львівському районі невідомий обстріляв автомобіль BMW. Злочинця шукають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.
Подробиці НП
Сьогодні, 12 червня, близько 11:00 на оперативну лінію “102” надійшло повідомлення про стрілянину, що сталась у селищі Сокільники, Львівського району.
Як повідомили РБК-Україна джерела, прізвище того, в кого стріляли, Джоні, він очевидно пов’язаний з кримінальним світом.
На місці події працюють оперативники карного розшуку, слідчі, криміналісти та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.