Під прикриттям благодійного фонду члени злочинної організації привласнили зібрані для ЗСУ майже ₴9 млн.

Оперативники Департаменту карного розшуку разом із Кіберполіцією Києва, слідчими Головного слідчого управління та співробітниками Департаменту кримінального аналізу задокументували злочинну діяльність групи осіб. Фігуранти під прикриттям благодійного фонду збирали гроші для придбання Збройним силам України бронежилетів, шоломів, приладів нічного бачення та іншої амуніції. А насправді просто наживалися на готовності людей допомагати військовим, привласнюючи гроші.

Діяли вони за такою схемою: організатор – 37-річний депутат однієї з міських рад на Сумщині – створив два кол-центри в Києві та Дніпрі та найняв співробітників – менеджерів і операторів, які працювали в офісах. Вони телефонували бізнесменам, просили допомогти у придбанні конкретних товарів для військових і надавали реквізити благодійної організації. А вже отримані гроші пересилали на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців і розподіляли між собою. У процесі документування злочинної діяльності встановлено, що в такий спосіб їм вдалося зібрати майже 9 мільйонів гривень та ошукати близько 6 000 осіб.

Аби приховати свою злочинну діяльність, фігуранти пів відсотка від зібраної суми перераховували на ЗСУ і регулярно звітували про свою псевдоблагодійність перед тими, хто надсилав їм гроші. Для переконливості навіть записували відеоролики про те, яку допомогу вони начебто надавали військовим. Насправді ж лише пів відсотка від цієї суми вони перераховували для потреб ЗСУ, а решту грошей розподіляли між собою.

Представники Нацполіції провели 30 обшуків, в тому числі в приміщеннях кол-центрів і у фігурантів вдома. У результаті вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, банківські картки, мобільні термінали, документи, записи ошуканих осіб і тих, кого вони планували обдурити.

Організатора схеми та сім його спільників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Офісом Генерального прокурора їм оголошено підозри у створенні злочинної організації (ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України) та шахрайстві (ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). За такі дії їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Управління комунікації Національної поліції України