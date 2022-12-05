Під прикриттям художнього гуртка 55-річний зловмисник розбещував малолітніх дівчаток

30 листопада поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання чоловіка, який у власній квартирі однієї із багатоповерхівок Вінниці вчиняв злочини проти малолітніх. За клопотанням слідства суд обрав правопорушнику запобіжний захід – тримання під вартою.

За словами начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Івана Іщенка, поліцією Вінниччини викрито 55-річного вінничанина, який в одній із кімнат власного помешкання створив «художній гурток» для дітей. Об’єктами розпусних дій ставали малолітні вихованки, які приходили на приватні заняття з малювання. Чоловік, переконавшись у відсутності батьків чи інших дорослих, більш як 10 років вчиняв розпусні дії відносно дітей.

Під час санкціонованого обшуку у квартирі чоловіка виявлено ряд речових доказів його злочинної діяльності: фотографії та відеозаписи оголених та напівоголених дітей, рукописні й друковані тексти сексуального характеру, текстові «алгоритми» заподіяння малолітнім фізичного болю та знущань, листування із дітьми сексуального характеру із зазначенням видів покарань у разі розголошення вихованцями його дій. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні пристрої, флеш-накопичувачі.

У мобільному телефоні та комп’ютері підозрюваного виявлено фото та відеозаписи насильницького характеру, які останній видалив аби запобігти викриттю та покаранню.

За інформацією слідства, від злочинних дій підозрюваного постраждали діти віком від 10 до 14 років.

Злочинну діяльність зловмисника задокументували слідчі слідчого управління обласного главку поліції спільно з оперативниками міграційної поліції, кіберполіцейських та працівниками відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції за силової підтримки спецпризначенців КОРД. Процесуальне керівництво здійснює Вінницька окружна прокуратура.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх) та ч. 1 і ч. 3 ст. 301-1 (умисне зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. 1 грудня за клопотанням слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області