Під приводом розміну грошей ошукував громадян: у Дніпрі викрили «шахрая-заломщика»

Нібито обмінюючи гроші на купюри меншого номіналу, фігурант виманював кошти у працівників магазинів та закладів.

Працівники Дніпровського районного управління поліції викрили 42-річного чоловіка, який причетний до серії шахрайств у декількох районах міста. Підозрюваний звертався до продавців з проханням обміняти йому купюри по 1 000 гривень на гроші меншого номіналу. Під час перерахунку отриманих грошових коштів шахрай шляхом залому залишав частину купюр у руці та ховав їх до кишені. Потім, відмовившись від обміну – повертав решту касирам та забирав свої гроші.

Правоохоронці зібрали докази та встановили причетність злочинця до 4 таких злочинів. Підозрюваним виявився раніше судимий місцевий житель, який неодноразово мав проблеми із законом за скоєння пограбувань та крадіжок.

18 жовтня слідчі повідомили чоловіку про підозру за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП