Під Ужгородом затримали чоловіків, що після застілля в гостях обікрали господаря (відео)

Подія трапилась сьогодні, близько 1-ї години, під час патрулювання поблизу села Розівка.

Інспектори помітили, що невідомий перебігає дорогу у бік кладовища, а в руках у нього якийсь предмет, загорнутий у простирадло. Поліцейські зупинилися, щоб поговорити, але чоловік викинув предмет з рук, сів у недалеко припарковане авто і різко рушив з місця.

Патрульні наздогнали водія у сусідньому селі Минай. Під час поверхневої перевірки у салоні автівки охоронці порядку виявили різні побутові предмети. Спілкуючись із затриманим, патрульні дізналися, що він мав спільника, якого висадив біля круга села Розівка, тікаючи з місце злочину.

Чоловіки розповіли, що розпивали алкогольні напої у квартирі знайомого. Коли він заснув, вони викрали всю побутову техніку.

Поліцейські викликали слідчих, які надалі з’ясують всі деталі справи.

За таке правопорушення передбачена кримінальна відповідальність за ч.2 ст.185 (Крадіжка вчинена повторно) ККУ.

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