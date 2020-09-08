Під вартою опинився зловмисник, який вчинив замах на вбивство жінки

Комунарським відділом Запорізької місцевої прокуратури № 2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України (закінчений замах на вбивство).

За даними слідства, 29.08.2020 року між жінкою і її співмешканцем на побутовому ґрунті виникла суперечка. Під час з’ясування стосунків чоловік завдав потерпілій кулаками численні удари по голові та тулубу.

У жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій скроневої ділянки, перелом ребер, тупу травму живота та, як наслідок, видалено нирку. Однак, завдяки своєчасно наданій медичній допомозі, постраждалу вдалося врятувати.

Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України, а саме закінчений замах на умисне вбивство та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі дії.

Пресслужба прокуратури Запорізької області