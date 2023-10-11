Під варту взяли «зброяра» з Радомишльської тергромади, у якого вилучили боєприпаси та кулемет

За процесуального керівництва прокурорів Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури обрано запобіжний захід місцевому жителю, підозрюваному у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

За результатом розгляду клопотання, суд застосував підозрюваному тримання під вартою з правом внесення застави на суму 134 тис. грн.

Слідство встановило, що 25-річний житель одного із сіл громади зберігав вдома значну кількість різних боєприпасів та зброї.

Днями, під час обшуку за місцем його проживання, у господарських приміщеннях виявлено вилучено понад 25 пострілів до гранатомету з 12 метальними зарядами до них та більше сотні набоїв різного калібру. Також вилучено кулемет у робочому стані, який підозрюваний приховав у кущах.

За словами парубка, все це він нібито знайшов у лісі неподалік села.

Вилучені боєприпаси та зброю передано для проведення експертизи. Наразі з’ясовуються обставини скоєння злочину, у тому числі й походження зброї.

Досудове розслідування проводить відділення № 3 Житомирського райуправління поліції.

Відповідно до чинного законодавства, підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури