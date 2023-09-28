Під виглядом гостя відвезли «ухилянта» у прикордонний населений пункт з наміром переправити до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску

Правоохоронці викрили на Одещині злочинну групу осіб

У правопорушників вилучили речові докази протиправних дій. Чоловіків затримали у процесуальному порядку та повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Обом загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Зловмисники – 41-річний житель Одеси, судимий за бандитизм, грабежі, розбої та вимагання і в суді на розгляді відносно якого знаходиться обвинувальний акт за умисне вбивство, а також 33-річний житель Одеського району, в суді на розгляді відносно якого знаходяться обвинувальні акти за вимагання, умисне знищення чужого майна шляхом підпалу та надання неправомірної вигоди службовій особі.

Встановлено, що з метою збагачення вони вступили у змову і розробили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Підшукавши «клієнта» в одному із месенджерів, спільники проконсультували громадянина, у який спосіб переправлятимуть його за кордон в обхід пунктів пропуску та що безпосередньо йому робити під час перетину.

Свої послуги правопорушники оцінили у 2500 доларів США.

Взявши завдаток розміром 500 доларів США, вони забезпечили чоловіка заявою про тимчасову гостьову поїздку до одного із міст Одеської області, яке знаходиться на кордоні України з Республікою Молдовою, що дала можливість надалі безперешкодно перевезти його одному зі зловмисників по транзитній ділянці траси Одеса – Рені в місцях знаходження пунктів пропуску «Маяки-Паланка-Удобне». У прикордонному населеному пункті Одещини громадянин передав своєму перевізнику ще 2000 доларів США і за наданими йому напередодні вказівками повинен був пішки йти лісовою місцевістю у напрямку сусідньої країни та перетнути держаний кордон України, а на території Республіки Молдови зустрітися зі знайомими фігурантів та отримати від них паспорт з відміткою про перетин кордону.

Для блокування злочинної діяльності фігурантів правоохоронці провели ряд розшукових заходів та інших слідчих дій, в ході яких одночасно затримали їх обох: одного відразу після прибуття у прикордонний населений пункт, а другого – в Одесі.

У транспортних засобах та за місцями мешкання правопорушників були проведені обшуки, в ході яких правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Зібравши достатньо доказів, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантам про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, вчинених за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Згідно з ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Підозрювані затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Також встановлюється повне коло осіб, причетних до даного злочину.

Заходи проводили оперативники управління міграційної поліції за сприяння аналітиків управління кримінального аналізу ГУНП в Одеській області спільно зі слідчими відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 та прикордонниками, під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Відділ комунікації поліції Одещини