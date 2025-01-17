Під виглядом інвестицій у діяльність ювелірної компанії злочинне угруповання заволоділо коштами вкладників на суму понад ₴9,5 млн.

За процесуального керівництва Запорізької обласної та Дніпровської окружної прокуратур п’ятьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, житель Запоріжжя з метою заволодіння коштами громадян утворив та очолив організовану групу, до складу якої залучив 4-х своїх знайомих.

Схема протиправної діяльності полягала в залученні місцевих жителів до інвестування у господарську діяльність відомої в Запоріжжі ювелірної корпорації без наміру повернення їхніх грошових внесків. Щоб викликати у потерпілих думку про вигідність такої інвестиції їм сплачувались відсотки, проте з часом такі виплати припинялась.

З жовтня 2014 по січень 2019 року під виглядом «інвестиційної діяльності» підозрювані заволоділи грошовими внесками громадян на понад 9,5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу УСР в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора