Під виглядом інвестицій заволоділи ₴28 млн.: на Дніпропетровщині затримали учасників злочинної організації шахраїв

Схема заробітку полягала у пропонуванні громадянам інвестувати гроші в агробізнес та отримувати до 360 % річних. Працювали аферисти під керівництвом кримінального авторитета. Серед фігурантів – керівник товариства, колишній керівник відділення банку та двоє місцевих мешканців. Всі знаходяться під вартою.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, під керівництвом місцевого авторитета учасники злочинної організації розробили шахрайську схему з заволодіння коштами громадян. Вони пропонували їм інвестувати гроші в агробізнес та отримувати до 360 % річних.

Колишній працівник банківської установи, надав клієнтську базу, керівник товариства, в яку власне й інвестували громадяни, виступав гарантом, інші учасники – комунікували з клієнтами, брали в них гроші та надавали розписки. Отримані кошти фігуранти передавали лідеру злочинної організації – кримінальному авторитету.

В ході слідства отримані матеріали, які підтверджують причетність фігурантів до заволодіння коштами інвесторів на загальну суму 28 млн грн.

Оперативники, слідчі за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали організатора та чотирьох учасників злочинної організації у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За результатами проведення обшуків на території Кіровоградської та Дніпропетровської областей правоохоронці вилучили автівки преміум-класу, зброю, набої різного калібру, боргові розписки, чорнові записи, печатки різних суб’єктів господарювання готівку у різній валюти тощо. Вартість вилученого становить понад 20 млн грн.

Усім затриманим повідомили про підозру. Лідеру злочинної організації та керівнику товариства за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 255 (Створення та керівництво злочинної організації) Кримінального кодексу України. Трьом її учасникам інкримінують ч .2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації).

За клопотанням Дніпропетровської обласної прокуратури підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Максимальне покарання, яке може загрожувати фігурантам, 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України