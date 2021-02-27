Під Запоріжжям на трасі 22-річний водій на ЗАЗ-Daewoo на смерть збив двох жінок

Вчора ввечері, 26 лютого, на Запоріжжі сталася аварія, в якій загинуло двоє пішоходів.

Про це повідомляють у обласному управлінні Національної поліції.

О 21:10 до відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі «Запоріжжя-Донецьк» біля села Матвіївка сталася смертельна ДТП.

На місце події виїхали керівництво управління поліції, слідчо-оперативна група з розслідування злочинів у сфері транспорту та експертно-криміналістична лабораторія.

Попередньо встановлено, що 22-річний водій автомобіля ЗАЗ-Daewoo, рухаючись зі сторони Вільнянська в бік Запоріжжя, збив двох жінок, які переходили проїзну частину на неосвітленій ділянці дороги в невстановленому місці.

Внаслідок аварії потерпілі загинули на місці події. Їх особи встановлені – це 44-річна жителька селища Кам’яне та 59-річна жителька села Матвіївка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Правоохоронці звертаються до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події, із проханням відгукнутись та звернутися за телефоном (098) 987-94-44 або 102. // 1news.zp.ua